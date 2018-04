Trabalhadores da CGD de França em greve a partir de 17 de Abril

Os trabalhadores da sucursal francesa da CGD consideram que o diálogo com a administração do banco "se tornou impossível". Realçam que 71% das agências fecharam e que as restantes estão a funcionar com falta de pessoal. Neste contexto, os trabalhadores convocaram uma greve, que se vai iniciar a 17 de Abril.