Trabalhadores do Bankinter em Portugal vão receber mais 500 euros em dezembro

Depois de ter aumentado o subsídio de almoço em três euros por dia e de passar a pagar integralmente o passe social, o Bankinter vai avançar com mais uma medida para mitigar o impacto da inflação dos colaboradores portugueses.



Em dezembro, em conjunto com o salário, os funcionários vão receber um apoio extraordinário de 500 euros, informou a instituição financeira em comunicado.

"Perante o contexto económico atual, e procurando atenuar o impacto da subida generalizada de preços no custo de vida dos colaboradores do Bankinter Portugal, a comissão executiva do banco aprovou um apoio extraordinário de 500 euros, pago aos colaboradores já no processamento salarial de dezembro", pode ler-se na nota enviada pela instituição financeira.

Esta medida junta-se a um conjunto de apoios específicos aprovados anteriormente e que incluem o pagamento integral do passe social ou o incremento do subsídio de almoço em 3,5 euros por dia, para 14 euros. A instituição liderada por Alberto Ramos implementou ainda um dia de teletrabalho para áreas centrais de forma a reduzir "20% nos custos de deslocação".

Olhando para o futuro, o banco não fecha a porta a novos apoios: "o Bankinter Portugal continuará a acompanhar a evolução macroeconómica e social, procurando as soluções mais adequadas a cada momento para os seus colaboradores", afirma a referida nota de imprensa.