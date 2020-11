Transferência para Novo Banco na mão dos tribunais

O Orçamento do Estado (OE) para 2021 saiu ontem aprovado da Assembleia da República. Mas com ele, o futuro do Novo Banco foi direto para a mão dos tribunais. Os deputados anularam as verbas que estavam previstas para o Fundo de Resolução injetar dinheiro na instituição, arriscando falhar o contrato assinado entre o Estado e os acionistas do banco. E, agora, tudo aponta para que seja necessária a intervenção de juízes

