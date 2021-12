Tribunal francês reduz coima do UBS para 1,8 mil milhões de euros

A justiça francesa decidiu reduzir em metade a coima a aplicar ao banco suíço UBS. Em causa está o papel que esta instituição financeira desempenhou no auxílio a clientes com fortunas significativas a escapar aos impostos em França, recorrendo a contas na Suíça.A coima aplicada ao banco suíço foi reduzida em metade, passando dos 3,75 mil milhões para 1,8 mil milhões de euros. A primeira decisão ligada a este caso data de 2019, devido a episódios que decorreram entre 2004 e 2012.De acordo com o comunicado do UBS, o grupo está a analisar todas as opções disponíveis, inclusive a hipótese de avançar com um recurso.Segundo a agência Bloomberg, a coima total inclui já um montante de 800 milhões de euros destinados ao Estado francês.