Tribunal já pediu relatório do BES. BdP empata

O relatório sobre a atuação do regulador na supervisão do BES já foi pedido ao BdP por um tribunal de Lisboa, no âmbito do processo de insolvência da instituição financeira. Ainda assim, o regulador não o entregou. Só o fará se a Justiça decidir retirar o dever de sigilo.

