Último esquema de Salgado gerou perdas de 2,2 mil milhões em meses

Entre janeiro e o final de junho de 2014, a pouco mais de um mês do colapso do BES, foram emitidos mais de 4 mil milhões de euros em dívida da Rioforte, naquela que terá sido a última tentativa para continuar a ocultar a real situação financeira do GES.

Último esquema de Salgado gerou perdas de 2,2 mil milhões em meses









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.