Venda do Novo Banco deve “maximizar o valor da participação do Fundo e do Estado”, diz Máximo dos Santos

Luís Máximo dos Santos considera que a venda do Novo Banco é um cenário de contornos indefinidos mas espera recuperar o maior valor possível do dinheiro injetado, seja qual for a solução.

Máximo dos Santos: Venda do NB deve “maximizar o valor da participação do Fundo e do Estado”









