Venda do Novo Banco: "Não há negócios perfeitos, é o negócio possível"

António Ramalho recusa que a alienação de 75% do Novo Banco à Lone Star tenha sido ruinosa. Para o banqueiro, há até um alinhamento de interesses dos americanos com o Fundo de Resolução: querem retorno.

A venda de 75% do Novo Banco à Lone Star, com a manutenção de 25% do capital nas mãos do Fundo de Resolução, é o "negócio possível", na óptica de António Ramalho. Na Conversa Capital, do Negócios e da Antena 1, o presidente executivo do banco refere que "não há negócios perfeitos, é o negócio possível".

A alienação, acordada em Outubro do ano passado, foi feita com um mecanismo que expõe o Fundo de Resolução a injectar até 3,89 mil milhões de euros para cobrir uma carteira de activos, sobretudo créditos. Ponha o dinheiro que ponha, manterá a sua participação de 25% no banco.