Vídeo em direto: Berardo explica créditos da Caixa no Parlamento

O empresário madeirense está hoje no Parlamento a explicar os negócios com a Caixa Geral de Depósitos, que motivaram perdas para o banco público. Assista aqui em direto.

Joe Berardo é ouvido hoje na segunda comissão de inquérito à recapitalização e gestão da Caixa Geral de Depósitos (CGD).

O empresário é um dos que constam da lista das 25 maiores devedores que geraram perdas para o banco público.

A auditoria da EY identifica um crédito inicial de 350 milhões de euros, bem como um outro de 50 milhões de euros à Metalgest, empresa do universo do empresário madeirense.



Em 2015, segundo a auditoria, a exposição da CGD a Berardo era de 268 milhões de euros, sendo de 53 milhões no caso da Metalgest.