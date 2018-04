Vieira Monteiro está preocupado com Novo Banco mas dá “benefício da dúvida”

“Temos de dar o benefício da dúvida do Novo Banco”, declarou o presidente executivo do Santander Totta, preocupado com o dinheiro que o Fundo de Resolução possa ainda ter de colocar no banco.

Miguel Baltazar

O Santander Totta assume estar preocupado com os resultados do Novo Banco, e as colocações de dinheiro pelo Fundo de Resolução, mas também admite que se tem de dar o benefício da dúvida.

"É uma coisa que nos pode preocupar", afirmou o presidente da instituição financeira na conferência de imprensa de apresentação de resultados do primeiro trimestre, onde o banco teve lucros de 130 milhões de euros.

"Perdeu, durante o ano passado, muito dinheiro", disse Vieira Monteiro, referindo-se aos prejuízos de 1,4 mil milhões de euros do ano passado, já reduzidos pela injecção de 792 milhões de euros do Fundo de Resolução. O líder do Totta está preocupado com o facto de Portugal "ter uma unidade do sistema a perder esta quantidade de dinheiro".

No entanto, tem de haver paciência, segundo Vieira Monteiro. "Temos de dar o benefício da dúvida do Novo Banco", continuou. "Roma e Pavia não se fizeram no mesmo dia. Temos de dar algum prazo", acrescentou.

"É uma situação que temos de acompanhar. Olhamos algumas vezes com uma certa preocupação com os números que são apresentados", adiantou Vieira Monteiro.

O Fundo de Resolução é financiado pelos bancos a operar em Portugal, e poderá ainda colocar mais 3 mil milhões de euros no Novo Banco por conta do mecanismo de capitalização contingente que, em 2017, já justificou a entrada de 792 milhões.