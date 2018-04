O Santander Totta assume a sua oposição à proposta que está a ser trabalhada no Parlamento para que os bancos venham a pagar – ou a descontar – nos créditos concedidos pelo facto de as taxas Euribor estarem em terreno negativo.

"Nós não concordamos", deixou claro António Vieira Monteiro, na conferência de apresentação de resultados do primeiro trimestre, período em que apresentou lucros de 130 milhões de euros. "A nossa posição é não", repetiu.

"A situação de sermos nós a pagar o crédito" não faz sentido, considera Vieira Monteiro.

O banqueiro justifica que as Euribor negativas não se repercutem nos juros dos depósitos: não havendo cobrança de juros nos depósitos dos clientes, também não faz sentido, diz, em que se faça o caminho no sentido contrário.

"Então, fechem os bancos", continuou o responsável em respostas aos jornalistas.

No Parlamento, está em cima da mesa uma proposta legislativo para o tratamento da aplicação das taxas Euribor negativas no crédito à habitação, que o PS e BE querem repercutir nos bancos. O Banco de Portugal e a Associação Portuguesa de Bancos têm-se mostrado contra essa possibilidade.