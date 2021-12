Virgílio Lima reconduzido no Montepio

Leia Também Participação nas eleições no Montepio não foi além de 5%

Virgílio Lima vai continuar na liderança da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG) até 2025, depois de vencer as eleições que terminaram nesta sexta-feira.Lima derrotou os adversários Pedro Gouveia Alves, Pedro Corte Real e Eugénio Rosa.Lima conquista assim um segundo mandato, que será o primeiro obtido numa ida às urnas enquanto candidato à liderança. Quando subiu ao cargo em 2019, não foi a eleições: a alteração na presidência aconteceu na sequência da saída de Tomás Correia, que tinha sido escolhido pelos associados um ano antes.O ato eleitoral teve a participação de 24.796 pessoas (cerca de 5% das quase 500 mil que têm direito a votar), numa queda superior a 40% face às últimas eleições. Em 2018, 43 mil votantes escolheram Tomás Correia para liderar a instituição - uma escolha que teria efeitos práticos durante apenas um ano. O gestor saiu no final de 2019 quando estava prestes a ver o registo de idoneidade chumbado.O voto eletrónico - uma estreia no Montepio - não ajudou a melhorar a afluência. Os associados também puderam votar presencialmente e por correspondência.A mutualista conta com um total de pouco mais de 600 mil associados.