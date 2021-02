Visa e Mastercard acusadas de propaganda falsa em contexto de pandemia

A Associação Europeia das Empresas de Segurança e Transportes (ESTA, na sigla original) denunciou à presidente da Comissão Europeia aquilo que entende ser uma campanha de desinformação levada a cabo pela Visa e MasterCard, acusando estas empresas de divulgarem mensagens falsas sobre a covid-19 de forma a incentivarem o uso de pagamentos eletrónicos sem contacto.





Para justificar esta acusação, a ESTA apresentou à presidente da Comissão Europeia documentos nos quais Visa e MasterCard sustentam que "usar dinheiro é extremamente arriscado" e "pagamentos contactless limitam a propagação do vírus". Para a associação europeia estes argumentos carecem de demonstração científica.





A AES – Associação das Empresas de Segurança, enquanto representante das principais empresas de gestão e tratamento de numerário em Portugal, corrobora esta visão. A AES defende que o pagamento sem contacto não implica compras sem contacto, exceto quando verificado em transações online. "A alegação é falaciosa e enganosa, pois induz os consumidores a acreditarem que estão protegidos contra a contaminação se pagarem sem contacto, o que não é o caso", aponta.





A somar-se a estes argumentos, existem as análises regulares do numerário em laboratórios levadas a cabo pelo Banco Central Europeu, das quais demonstram que a transmissibilidade do vírus em superfícies plásticas é bastante superior à verificada em notas de algodão, lê-se no mesmo comunicado.





Neste sentido, a AES assegura que "as empresas de transporte de valores tudo farão para reforçar o fornecimento de notas às caixas ATM e responder às solicitações de notas e moedas de euros a todas as cadeias de retalho.".