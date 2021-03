Vítor Bento: Novo Banco era “projeto sem capital, sem acionista empenhado”

Vítor Bento foi o último presidente do Banco Espírito Santo (BES) e o primeiro do Novo Banco, em 2014. Mas a passagem pelo grupo durou apenas alguns meses. De acordo com o responsável, foram vários os motivos que levaram à sua saída: a filosofia da resolução do Banco Espírito Santo (BES) não foi a prometida inicialmente pelo Banco de Portugal (BdP), o projeto Novo Banco não tinha capital suficiente e não

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...