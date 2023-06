Web3 chega à banca dentro de "cinco a seis anos" e vai cortar 25% dos custos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A nova geração de Internet descentralizada, conhecida como Web3, pode reduzir até 25% os custos operacionais dos bancos, revela um inquérito da Bain & Company sobre a Web3 no setor bancário. Os inquiridos acreditam que esta mudança pode avançar, em média, dentro de cinco a seis anos.





"Os executivos do setor financeiro estimam que os recursos da Web3 podem reduzir até 25% os custos operacionais relacionados com a prestação de serviços bancários", pode ler-se no comunicado enviado pela consultora.





Para tal, o inquérito da Bain & Company identificou quatro "aspetos bancários a mudar". O estudo indica que "os bancos podem criar um sistema central de coordenação da Web3", alargando depois a outros ecossistemas.





Além disso, caso queiram incorporar a nova geração de Internet nos seus serviços devem "estar dispostos a reinventar processos e a sacrificar negócios existentes", já que "os investimentos na Web3 têm um período de retorno longo e incerto".





Paralelamente, os bancos terão de "desenvolver estruturas" que consigam atrair o escasso talento que existe nesta área.





As instituições financeiras devem ainda ter em conta que "o impacto do Web3 na rentabilidade total é pouco claro, já que o incremento da eficiência e a concorrência afetam os preços", pelo que devem preparar-se para o impacto deste investimento nas suas contas.





Falta de regulação ainda é um entrave





"A adoção generalizada da Web3 terá de ultrapassar diversas barreiras. Para começar, os legisladores e os reguladores ainda só começaram a considerar as diretrizes e normas claras que vão ser essenciais para que os operadores já estabelecidos avancem", alerta a consultora.





Além da "incipiente regulamentação e legislação", os inquiridos também referiram "a quantidade de mudanças necessárias nos processos bancários existentes como outro obstáculo importante".





Ainda assim, os entrevistados acreditam "que a adoção da Web3 no setor bancário vai acontecer, em média, dentro de cinco a seis anos, pelo que o progresso até 2030 tenderá a ser gradual e variará segundo o caso de uso e a geografia em geral".