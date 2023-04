José Maria Macedo angaria 13 milhões para acelerar startups cripto na Web3

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"A Delphi Labs, do empreendedor português José Maria Macedo, angariou 13,5 milhões de dólares [12,3 milhões de euros] num acelerador de startups para o mercado cripto, focado no mercado Web3", o qual foi "hoje, em Lisboa, apresentado pela primeira vez", revela o braço de incubação da Delphi Digital, esta quinta-feira, 13 de abril, em comunicado.

Cada projeto selecionado irá receber "um investimento de 200 mil euros" e terá acesso à consultoria de "uma equipa de topo composta por engenheiros, designers, economistas, advogados e empresários especializados na área de cripto", garante a Delphi Labs, sinalizando que "o programa tem a duração de até seis meses".

Leia Também Alvalade recebe novo ninho para empresários Web3 de todo o mundo

"A Delphi tem uma equipa excepcional com vasta experiência e um conhecimento profundo em todos os aspectos de gestão de um projeto de Web3. O seu ‘know-how’ vai desde uma estrutura legal desta área até ao design e desenvolvimento, assim como a capacidade de estabelecer protocolos descentralizados e benéficos para este tipo de projetos", considera Konstantin Lomashuk, fundador da P2P Validator, que liderou a ronda de investimento, a qual contou com a participação da Jump Trading.

Leia Também Bison Bank vai avançar com fundos de investimento cripto

"A visão da Delphi Labs é tornar-se o local onde as mentes mais brilhantes desenvolvem os projetos mais impactantes na área de cripto", enfatiza a incubadora, defendendo que "o lançamento do acelerador é fundamental para ajudar a próxima geração a criar e desenvolver projetos e protocolos nesta área".

José Maria Macedo acredita que, "na próxima década, a cripto vai transformar a forma como nos organizamos enquanto sociedade", sendo que "o objetivo é fazer esta realidade acontecer mais rápido e melhor através deste acelerador de startups".

Leia Também Bitcoin supera fasquia dos 30 mil dólares. É a primeira vez desde junho

De resto, lembra a Delphi Labs, as aceleradoras de startups "são instituições que criam programas de aceleração com o objetivo de construir e incentivar as atividades de uma empresa que ainda está na sua fase inicial ou que precisa de ajuda para crescer".