A "maior e mais bela": conheça a nova Primark do NorteShopping

Apresentado esta manhã por Stephen Mullen, diretor para a Irlanda e pela Europa do Sul, e por Nelson Ribeiro, responsável pelas operações em Portugal, o espaço tem como principal novidade o "Beauty Studio". Este serviço "express" de beleza, com 11 postos disponíveis, inclui manicure e tratamento de sobrancelhas ou pestanas, entre outros, sendo prestado pela lisboeta Dez Studios, que assim se estreia a Norte.

Além deste novo serviço disponibilizado em cerca de 50 metros quadrados "a preços Primark", como reforçou Mullen, a marca está à procura de outro parceiro local para abrir uma cafetaria dentro desta loja do NorteShopping, onde trabalham 350 pessoas (mais 50 do que na anterior), um conceito que já está a experimentar noutros países, como em Espanha.

Com "mais luz e corredores mais largos", o gestor das dez unidades em Portugal – a marca queixa-se de falta de espaço para abrir mais lojas – destaca ainda o aumento das caixas de pagamento (que funcionam também para as trocas de artigos) de 27 para 54, que é também o número de provadores disponíveis. E deixa de haver um limite de peças para experimentar de cada vez. "Era constrangedor e uma das reclamações que os clientes mais faziam", resumiu Nelson Ribeiro.

Bastidores só têm vidros nos recursos humanos

Afastada do olhar curioso dos clientes fica a área reservada a trabalhadores, com um total de 600 metros quadrados, onde abundam nas paredes as mensagens corporativas de motivação e os alertas para comportamentos em funções. Em tons azuis, os bastidores incluem casas de banho, gabinete médico, sala de formação, sala para refeições, o gabinete de Recursos Humanos (o único que é fechado, por lei) e os postos de trabalho da equipa de gestão da loja.