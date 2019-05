Primark vai ocupar metade do novo NorteShopping

A Sonae Sierra vai entregar o novo espaço da Primark no NorteShopping ao grupo irlandês na próxima segunda-feira, anunciaram os responsáveis da dona do centro comercial, esta quarta-feira, 8 maio, durante uma visita para jornalistas à zona de expansão do "shopping", prevendo-se que a inauguração se efetue no próximo verão.

A nova loja vai mais do que duplicar a área do atual espaço da Primark no NorteShopping, para cerca de 6.300 metros quadrados, o que significa que esta unidade de retalho de vestuário "low cost" vai ocupar praticamente metade dos 13 mil metros de área bruta locável que correspondem à expansão em curso deste centro comercial.

Foi a 16 de setembro de 2014 que a Primark abriu a sua loja no NorteShopping, ocupando o espaço onde durante 15 anos esteve instalada a cadeia de brinquedos Toys "R" Us. Presente em Portugal desde maio de 2009, quando abriu no Dolce Vita Tejo, o grupo irlandês detém 10 lojas no nosso país, a última das quais inaugurada em outubro de 2017, no Algarve Mar Shopping.

O projeto de expansão do NorteShopping, com conclusão prevista para o segundo semestre do próximo ano mas cuja primeira parte deverá abrir ainda antes deste verão, implica um investimento de 77 milhões de euros, mais 17 milhões do que o orçamento inicial.