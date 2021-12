Leia Também Conselho de administração da Sonae Sierra Brasil aprova fusão com a Aliansce

Depois de dois meios de comunicação brasileiros avançarem o tema, a Aliansce Sonae dá conta ao regulador de mercados do Brasil de que "iniciou conversas preliminares com a Br Malls Participações S.A".Através de comunicado, a Aliansce Sonae indica que as conversas em causa estão ligadas a "uma potencial combinação de negócios", mas afirma "que não existe acordo, oferta ou proposta acerca da referida potencial transação".Esta terça-feira, a Pipeline Valor e o Brazil Journal avançaram que as duas companhias teriam iniciado uma conversa sobre fusão e que a Aliansce já teria contratado BTG para a transação.A empresa fisa que irá manter os acionistas e o mercado "informados sobre o assunto", destacando que a respetiva estratégia passa por procurar "oportunidades de crescimento, fortalecendo o seu portefólio com ativos complementares", nomeadamente através de "combinações de negócios e aquisições de shoppings líderes nas suas áreas de atuação".A própria Aliansce Sonae resulta de uma fusão, neste caso entre a Aliansce Shopping Centers e a Sonae Sierra Brasil, feita em junho de 2019, operação que recebeu luz verde do conselho de administração da Sonae Sierra Brasil em agosto do mesmo ano.Na altura, em comunicado enviado ao regulador de mercado, a Sonae Sierra Brasil indicava que "a transação permitirá criar o maior operador de centros comerciais do Brasil, com 1,4 milhões de m2 de ABL sob gestão, através da combinação de dois portefólios complementares com um total de 40 centros comerciais".