Aliansce Sonae espera aumento do endividamento este ano

Sonae Sierra Brasil e a Aliansce em junho de 2019





Em finais de abril de 2022, contudo, uma proposta melhorada recebeu o aval da administração da BR Malls, num negócio em que a Sonae Aliansce pagou 1,25 mil milhões de reais (cerca de 222 milhões de euros ao câmbio atual) e entregou 326.339.911 ações, correspondentes a 55,13% do capital da Sonae Aliansce, aos acionistas da BR Malls. No final do ano passado a BR Malls fundiu-se com a Aliansce Sonae para criar um grupo líder no Brasil, concluindo assim um processo que se arrastava desde dezembro de 2021, quando a BR Malls recusou a oferta inicial da Sonae Aliansce, voltando a rejeitar a oferta apresentada em janeiro.

A Aliansce Sonae, um gigante na área dos centros comerciais no Brasil que resulta da fusão da, informou esta quinta-feira o mercado que estima um aumento da alavancagem este ano, em pelo menos duas vezes mais do que estimava anteriormente."A Aliansce Sonae Shopping Centers vem pelo presente informar aos seus acionistas e ao mercado em geral a estimativa de que seja atingida a relação dívida líquida/EBITDA [lucros antes de juros impostos antes de impostos, juros, amortizações e depreciações] no ano 2023, entre 2,1 e 2,4 vezes", pode ler-se no comunicado.A dona de 69 centros comerciais no Brasil salvaguarda, no entanto, que "as projeções divulgadas são meras previsões e não refletem as expectativas atuais da administração em relação ao futuro da Aliansce Sonae + brMalls".