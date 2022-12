Fusão coloca Sonae no maior grupo de shoppings da América Latina a partir de 6 de janeiro

A fusão entre a Sonae Aliansce e a BR Malls ficará fechada a 6 de janeiro, criando um novo gigante na área dos centros comerciais no Brasil, com um total de 69 shoppings.A Sonae Aliansce, nascida da fusão entre a Sonae Sierra Brasil e a Aliansce em junho de 2019, indicou na noite de segunda-feira que a autoridade da concorrência brasileira deu luz verde à operação.A fusão com a BR Malls cria um grupo líder no Brasil e conclui um processo que se arrastava desde dezembro do ano passado, quando a BR Malls recusou a oferta inicial da Sonae Aliansce, voltando a rejeitar a oferta apresentada em janeiro. Em finais de abril, contudo, uma proposta melhorada recebeu o aval da administração da BR Malls, num negócio em que a Sonae Aliansce paga 1,25 mil milhões de reais (cerca de 222 milhões de euros ao câmbio atual) e entrega 326.339.911 ações, correspondentes a 55,13% do capital da Sonae Aliansce, aos acionistas da BR Malls.A faturação anual da nova empresa supera os 38,5 mil milhões de reais (6.828 milhões de euros).Rafael Sales, CEO da Sonae Aliansce, assumirá a presidência executiva da nova empresa, sendo o conselho de administração composto por nove elementos, dos quais dois indicados pela BR Malls, quatro pela Sonae Aliansce e três independentes.