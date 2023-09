Aliansce Sonae vende 20% de centro comercial em São Paulo por 23 milhões

A Aliansce Sonae Shopping Centers (ALLOS) acordou a venda de 20% do Plaza Sul Shopping, em São Paulo, por 120 milhões de reais (23 milhões de euros ao câmbio atual), segundo um comunicado enviado esta noite ao regulador do mercado de capitais do Brasil.

Segundo o comunicado, o chamado "compromisso de compra e venda para desinvestimento parcial" no Plaza Sul Shopping foi assinado pela Aliansce Sonae com compradores não identificados – que farão o pagamento em duas tranches.

Assim, o valor deve ser recebido em duas parcelas iguais. A primeira será paga na data em que o acordo estiver viabilizado pelas entidades reguladoras e a segundo até 12 meses da data de assinatura do contrato.

Numa outra comunicação ao mercado, o fundo de investimento imobiliário XP Malls diz que é comprador de 10% do centro comercial, pagando 60 milhões de reais (11,5 milhões de euros). O XP Malls passará, desta forma, a deter 20% do Plaza Sul Shopping.

A Aliansce Sonae, recorde-se, resulta de uma fusão entre a Aliansce Shopping Centers e a Sonae Sierra Brasil, realizada em junho de 2019, operação que recebeu luz verde do conselho de administração da Sonae Sierra Brasil em agosto do mesmo ano.

Na altura, em comunicado enviado ao regulador de mercado, a Sonae Sierra Brasil indicava que a transação permitiria "criar o maior operador de centros comerciais do Brasil, com 1,4 milhões de m2 de ABL sob gestão, através da combinação de dois portefólios complementares com um total de 40 centros comerciais".



Entretanto, já este ano, a Aliansce Sonae Shopping Centers (ALLOS) nasceu após a fusão da Aliansce Sonae com a brMalls.