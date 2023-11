Antigo inspetor-geral da ASAE assume liderança da Direção-Geral do Consumidor até concurso

Leia Também Luís Lourenço substitui Pedro Portugal Gaspar na ASAE até concurso

Pedro Portugal Gaspar, que acabou de deixar o cargo de inspetor-geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), ao fim de dez anos, foi escolhido para liderar a Direção-Geral do Consumidor até que seja escolhido um novo "número 1" para o organismo após realização de concurso público.Em comunicado, enviado esta terça-feira às redações, o Ministério da Economia e do Mar revela que a nomeação, em regime de substituição, produz efeitos a 3 de novembro, dia em que foi, aliás, anunciada a sua substituição na ASAE , onde esteve durante dez anos (2013-2023).A designação "resulta da cessação de funções pelo decurso do tempo da comissão de serviços da anterior diretora-Geral do Consumidor, Ana Catarina Fonseca", explica a tutela liderada por António Costa Silva, garantindo que, "a breve trecho", dar-se-á início ao respetivo procedimento concursal junto da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP)."Para esta designação foram privilegiados o conhecimento e a experiência, designadamente no que se refere à proteção dos direitos e interesses dos consumidores no âmbito das funções anteriormente exercidas na ASAE entidade integrada no Ministério da Economia e do Mar", reforça.