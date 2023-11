Luís Lourenço substitui Pedro Portugal Gaspar na ASAE até concurso

Luís Lourenço foi designado inspetor-geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), na sequência do fim da comissão de serviço de Pedro Portugal Gaspar, que não é passível de ser renovada, até que seja escolhido um novo "número 1" após concurso público.



A nomeação do atual subinspetor-geral da ASAE, em regime de substituição, produz efeitos desde esta sexta-feira, o mesmo dia em que foi anunciada pelo Governo.



Em comunicado, o Ministério da Economia e do Mar garante ter "privilegiado, até à nomeação resultante da conclusão dos procedimentos concursais a iniciar pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP), o conhecimento e a experiência adquiridos no exercício do anterior cargo".



A comissão de serviço de Pedro Portugal Gaspar terminou a 22 de setembro e, segundo informações avançadas pela CReSAP ao Negócios, há uma semana, a abertura do procedimento concursal ainda não tinha ocorrido, porque ainda não tinha sido solicitada pela respetiva tutela.



Para o cargo de subinspetor-geral foi designada, igualmente em regime de substituição, Ana Cristina Caldeira.



Luís Lourenço, 47 anos, é subinspetor-geral da ASAE desde junho de 2019. Antes exerceu diversos cargos na Guarda Nacional Republicana, incluindo a de chefe do Centro Integrado Nacional de Gestão Operacional, a mais recente, tendo também servido como oficial de Ligação à Federação Portuguesa de Futebol para a Seleção Nacional (de 01/09/2014 a 22/04/2018) em acumulação de funções.



No entanto, começou a carreira precisamente na ASAE onde foi chefe da Unidade Central de Investigação e Fiscalização (de 16/09/2006 a 19/09/2010) e da Divisão de Segurança, em acumulação de funções.



Licenciado em Ciências Militares, na especialidade da GNR, ramo Armas, pela Academia Militar, fez uma pós-graduação em Direito e Segurança, pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, além de ter frequentado cursos designadamente em investigação criminal e no combate ao crime de propriedade intelectual.