Armani Exchange fecha na Avenida da Liberdade e na Rua de Santa Catarina

Na sequência da insolvência da Valadri, no final do ano passado fecharam as lojas da Armani Exchange na luxuosa Avenida da Liberdade, em Lisboa, e na Rua de Santa Catarina, no Porto.

