Auchan diz que encerramento no domingo de Páscoa responde a pedido dos trabalhadores

A Auchan esclareceu esta quinta-feira que decidiu encerrar as suas lojas no domingo de Páscoa em resposta aos pedidos dos trabalhadores, ajustando as escalas para que todos gozem uma folga nesse dia, após as acusações do sindicato."A Auchan esclarece que tomou a decisão de encerrar as lojas no domingo de Páscoa, ajustando os dias de descanso dos colaboradores para dar resposta à solicitação dos mesmos, que pediram para passar o dia de Páscoa com a família", indicou, numa nota enviada à Lusa.Assim, conforme garantiu, todos os colaboradores vão ter uma folga no domingo de Páscoa e outra no decorrer da mesma semana, "de acordo com o que está legalmente estabelecido".O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP) acusou hoje os hipermercados Auchan de quererem "tirar uma folga aos trabalhadores com uma alteração de horários para que todos estejam de folga no domingo de Páscoa"."Os hipermercados Auchan, que recentemente brindaram os seus trabalhadores com a notícia de que vão encerrar no domingo de Páscoa, alteraram o esquema de rotação dos descansos semanais para que todos os trabalhadores estejam de folga no domingo de Páscoa", disse à agência Lusa a sindicalista do CESP Célia Lopes."Os trabalhadores são prejudicados, porque deixam de gozar a sua folga [na data prevista inicialmente] para poderem beneficiar do domingo de Páscoa", frisou.A sindicalista falava à agência Lusa durante uma ação de denúncia sobre a situação dos trabalhadores das empresas de distribuição junto ao hipermercado da Auchan, no Centro Comercial Alegro, em Setúbal, no âmbito de um conjunto de iniciativas, para denunciar os salários baixos no setor, que o CESP está a levar a cabo um pouco por todo o país.De acordo com o CESP, as ações de denúncia começaram na passada segunda-feira com iniciativas à porta dos armazéns da Sonae e de uma loja Pingo Doce, em Braga, a que se seguiram hoje outras ações semelhantes junto a lojas da Sonae, em Castelo Branco, e da Auchan, em Setúbal, estando já calendarizadas outras iniciativas para o primeiro semestre deste ano.