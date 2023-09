Cabaz de produtos isentos de IVA atinge o preço mais baixo desde início da medida

Leia Também IVA zero permitiu redução superior a 9% nos preços do cabaz alimentar

O preço do cabaz de 41 alimentos isentos de IVA monitorizado pela Deco Proteste atingiu o valor mais baixo desde que a medida entrou em vigor, a 18 de abril.Segundo a organização de defesa do consumidor, o cabaz de 41 produtos, de um universo de 46 abrangidos pelo corte do imposto, custava, esta quinta-feira, 125,27 euros, traduzindo uma descida de 13,50 euros, ou 9,73%, face ao valor registado na véspera da implementação da medida que vai ser prorrogada até ao final do ano Olhando para a variação semanal, ou seja, entre 30 de agosto e 6 de setembro, a descida mais expressiva foi do preço da pescada fresca (menos 2,48 euros por quilo, ou menos 27%), seguindo-se a do pão de forma sem côdea (menos 0,19 euros, ou menos 9%) e a do queijo curado fatiado embalado (menos 0,28 euros, ou menos 11%).Em sentido inverso, destacam-se as subidas do valor do tomate (mais 0,45 euros, ou mais 23%, dos brócolos (mais 0,38 euros, ou mais 12%) e das cenouras (mais 0,7 euros, ou mais 7%).Do conjunto de 41 produtos, 35 ficaram mais baratos desde a entrada em vigor do IVA 0%, mas há seis em que se verifica o oposto. É o caso dos brócolos, que estão 44% mais caros, e das laranjas - que atualmente obrigam os consumidores a desembolsarem mais 40% do que em meados de abril.Já os produtos que mais baixaram de preço desde então foram o óleo alimentar (que, aliás, tinha uma taxa superior, de 13% - e não de 6% como os demais bens da cesta).Segundo os dados da Deco Proteste, o óleo alimentar 100% vegetal ficou 34% mais barato entre 17 de abril e 6 de setembro, custando menos 1,04 euros. A pescada fresca também viu o valor baixar 27%, valendo hoje menos 2,47 euros por quilo.A isenção do IVA tinha duração prevista até 31 de outubro, mas o Governo aprovou, esta quinta-feira, a sua prorrogação por mais dois meses, até ao final do ano, o que vai custar 140 milhões de euros aos cofres do Estado, considerando os resultados alcançados com a medida