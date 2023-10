Preço do cabaz com IVA aumentou 2% face a abril, para os 141,35 euros

De acordo com dados da Deco Proteste, se o IVA zero terminasse agora, e não apenas no final de dezembro, como está previsto pelo Orçamento do Estado para 2024, o cabaz de 41 produtos abrangidos pela medida aumentaria 2,58 euros face ao valor registado em meados de abril, antes da retirada do imposto, avança o Diário de Notícias . Ou seja, em vez de 138,77 euros, o cabaz custaria agora 141,35 euros, que traduz um aumento de 1,86% a somar aos 6% da reposição do IVA.Dos 41 produtos do cabaz do IVA zero da Deco Proteste, metade (20) estão mais caros, em especial a fruta, o azeite e os legumes. Por exemplo: laranjas e brócolos estão com um preço quase 60% acima de abril.Face a estes números, a Deco Proteste alerta para a subida do custo de vida para as famílias, já que a "tendência generalizada de aumento dos preços que está, claramente, a absorver o impacto da medida do IVA zero que, já por si e isoladamente, é diminuto"Neste momento, e com o IVA zero em vigor há seis meses, o cabaz de 41 produtos está a custar 133,01 euros, menos 5,76 euros do que em abril. Trata-se de uma descida de 4,15%, que de acordo com a associação de defesa do consumidor" fica muito aquém do que seria desejável".Do lado da distribuição, a Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição (APED) está a negociar o fim formal do IVA zero no cabaz alimentar para 10 de janeiro, para permitir a adaptação dos supermercados à mudança de preços nas prateleiras. A associação rejeita que o aumento dos preços dos produtos do cabaz esteja relacionado com o IVA zero e assegura que, até setembro, os dados da comissão de acompanhamento do IVA zero "mostram que o cabaz teve descidas de preços, em média, de 10%".