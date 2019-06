Cafés da Delta chegam à Polónia através da Jerónimo Martins

As máquinas e cápsulas de café da Delta Q vão ser comercializadas na Polónia através da retalhista Biedronka, detida pela Jerónimo Martins, anunciou esta sexta-feira a empresa liderada por Rui Miguel Nabeiro.A Delta salienta que com o acordo de distribuição firmado com a Biedronka, os seus produtos estarão disponíveis em mais de 2.900 lojas distribuídas por 1.100 localidades polacas.

Para já, estarão disponíveis duas máquinas da Delta Q: a Qool Evolution e a Milk Qool Evolution. Quanto às cápsulas, os clientes polacos poderão comprar cinco variedades: "Qalidus, Qharacter, aQtivus, Qonvictus e, ainda, a Origem Malay, um blend especial com origem em Timor Leste".

"É com muita satisfação que entramos no mercado polaco, em parceria com a Biedronka, líder no retalho na Polónia. O acordo estabelecido prevê a entrada das marcas Delta Cafés e Delta Q, mas outras oportunidades estão a ser avaliadas de acordo com as nossas prioridades estratégicas e potencial de mercado", refere Rui Miguel Nabeiro (na foto), administrador do Grupo Nabeiro-Delta Cafés, citado no comunicado.