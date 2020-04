Centros comerciais apelam à reabertura logo após fim do estado de emergência

A Associação Portuguesa de Centros Comerciais – APCC defende que as lojas destas superfícies devem reabrir no final do período de estado de emergência, na mesma altura em que está planeado o regresso à atividade dos restaurantes, cabeleireiros e outro comércio de rua.





O presidente da APCC, António Sampaio de Mattos, afirma que "seria uma contradição e um dano adicional" que os centros comerciais não reabrissem nesta primeira fase de regresso à normalidade, num comunicado enviado às redações.