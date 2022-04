Comércio eletrónico global recua 3% no primeiro trimestre. Europa com tombo de 13%

O comércio eletrónico global recuou 3% no primeiro trimestre de 2022, aponta o relatório Shopping Index, da tecnológica de software de gestão de relação com clientes (CRM) Salesforce. Esta é a primeira vez em que o relatório da empresa aponta para uma queda das vendas digitais a nível global no espaço de nove anos desde que a empresa deu início a estes relatórios.



A título de comparação, no primeiro trimestre de 2021 era reportado um crescimento de 69% no comércio online.

O tráfego online recuou 2% no trimestre analisado e, globalmente, os volumes de encomendas caíram 12% a nível global.

Na Europa foi registada uma queda de 13% nas vendas online e de 17% do volume de encomendas, que a Salesforce aponta ser impulsionada pelo aumento do preço dos combustíveis e também pela guerra na Ucrânia.

Com a inflação a subir um pouco por todo o mundo, este é apontado como um fator para justificar este decréscimo dos números do comércio eletrónico, a par de questões como os contratempos na logística e também a insegurança económica. Perante estes temas, a Salesforce aponta que os consumidores estão mais comedidos nos gastos, após as subidas dos trimestres anteriores.



"A inflação já se faz sentir nos gastos dos consumidores, que compram agora menos produtos em menos marcas" explica Rob Garf, vice-presidente e diretor-geral de retalho da Salesforce. "É expectável que esta não seja uma mudança de perspetiva temporária, mas sim um sinal de uma alteração comportamental mais profunda por parte dos consumidores. Para enfrentarem esta situação, as marcas e operadores de retalho têm o desafio de removerem a fricção entre os mundos digital e físico, para atraírem e reterem consumidores leais."

No mercado europeu, apenas Espanha registou números em contraciclo com esta tendência de decréscimo global, ao ver o comércio eletrónico subir 6% e as encomendas 3%.

A análise partilhada esta terça-feira pela empresa refere que as categorias de produto com a maior queda foram os brinquedos e educação (-23%) e os eletrodomésticos (-12%).



Este relatório da Salesforce é feito através da recolha de dados em tempo real de mais de "mil milhões de consumidores".

"Buy now pay later" ganha força

Os dados da Salesforce dão conta do crescimento da tendência de "Buy now pay later" (BNPL), o modelo compre agora, pague depois. Através deste modelo, que já marca presença em algumas das principais lojas de comércio eletrónico, os consumidores podem parcelar o valor da compra.

No primeiro trimestre do ano, 9% dos gastos online já foram feitos recorrendo a BNPL, o que reflete um crescimento anual de 20%. Face ao trimestre anterior, foi registado um aumento de 9% A Alemanha, Bélgica, Austrália/Nova Zelândia e os Países Baixos assistiram ao maior crescimento na utilização de BNPL no primeiro trimestre, enquanto países como França, Itália, Espanha e o Canadá assistiram ao maior crescimento anual.