Gastos globais com e-commerce sobem à boleia do crescimento dos preços dos produtos

Os gastos globais com e-commerce cresceram 11% no terceiro trimestre desta ano face ao mesmo período do ano passado. Os dados são da tecnológica Salesforce, fazendo parte do Shopping Index Report. De acordo com a análise da empresa, estes valores comparam com uma subida de 2% no trimestre anterior.

No entanto, o aumento dos preços estará a abrandar o número de encomendas feitas online, estima a empresa. A Salesforce indica que a subida de preços - na ordem dos 12% - terá levado a um decréscimo de 2% no número de encomendas feitas online no período analisado.

A categoria de mobília registou o maior crescimento nos gastos globais em termos homólogos, com uma subida de 50%. Em sentido contrário, a categoria de eletrónica e acessórios registou a maior queda nos gastos (9%).

A companhia refere que o "crescimento das compras online é sempre uma combinação entre o aumento no tráfego e o gasto dos consumidores", sendo que "este ano, é a primeira vez em que se assiste a um aumento impulsionado inteiramente pelo crescimento do gasto por parte do consumidor, ao mesmo tempo em que o tráfego está a diminuir (-2%)."

"Não se trata de um declínio surpreendente, uma vez que à medida que o mundo vai desconfinando, os consumidores voltam às suas vidas normais, o que provavelmente significa menos visitas online e mais tráfego físico. Mas os aumentos nos gastos dos consumidores estão a assegurar todo o crescimento do e-commerce, com um aumento de 13% no terceiro trimestre", refere a Salesforce.

No que toca à subida de preços contabilizada, estes dados referem que a maior subida foi registada na categoria de móveis (32%), seguida pela eletrónica e brinquedos, ambas com um crescimento de 21% face ao ano passado.

As diferenças de preços são mais expressivas no que toca aos novos produtos chegados ao mercado durante o terceiro trimestre, com "um preço médio 14% superior aos novos itens que chegaram ao mercado no terceiro trimestre de 2020". Os setores que lideram esse crescimento são os da beleza, brinquedos, decoração e malas de senhora.

Este estudo da Salesforce analisou a atividade e as estatísticas de compras online de mais de mil milhões de compradores em mais de 54 países, com foco em 12 mercados principais: EUA, Canadá, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha, Japão, Holanda, Austrália / Nova Zelândia e na região de Ásia-Pacífioc, com exceção do Japão, Austrália e Nova Zelândia.