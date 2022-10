Costa e Silva: “o pior que podemos fazer é confundir esta conjuntura com o futuro”

O Ministro da Economia e do Mar mostrou esta sexta-feira a sua disponibilidade para apoiar o setor do turismo e restauração que defendeu como "fulcral para o desenvolvimento do país", destacando como grandes desafios do setor, entre outros, a capitalização das empresas e a aposta incontornável na sustentabilidade sem a qual, acredita, um negócio hoje em dia "não tem futuro".



"Provavelmente hoje muitos de nós ainda não se aperceberam em toda a sua dimensão, mas o mundo mudou no dia 24 de fevereiro de 2022", começou por explicar António Costa e Silva, na abertura do Congresso AHRESP com o tema "Sustentabilidade, utopia ou sobrevivência?", que está a decorrer hoje e amanhã em Coimbra.



Nestes meses, frisou o ministro, passou-se de uma globalização dinâmica e uma expansão de comércio mundial "sem precedentes", de um mundo com baixas taxas de inflação e com uma otimização das cadeias lojistas e de valor, para o cenário atual: "estamos a entrar num mundo novo", frisou, com crescentes tensões, fragmentação do comércio mundial, sucessivos conflitos e disrupções aos nível das cadeias logísticas "que criam desafios novos".



Referindo-se à guerra, inflação, custo de vida e de matérias primas e disrupções no sistema produtivo, Costa e Silva frisou que "o pior que podemos fazer é confundir esta conjuntura com o futuro", lembrando que as "situações difíceis criam oportunidades" e que Portugal é exemplo disso pela segurança, dinamismo das associações – e estando "provavelmente do lado certo da história" em temas como a energia e a aposta nas energias renováveis.



Neste processo da transição energética, o ministro sublinhou que "a maior revolução que podemos ter aqui é da energia que desperdiçamos", frisando que para defrontar todos estes problemas é muito importante perceber que os desafios novos e complexidade não são resolvidos "se continuarmos a pensar agarrados ao corrimão das ideias feitas".



Sobre o setor e a economia portuguesa, Costa e Silva lembrou que deverá este ano crescer 6.5%, "o crescimento maior da União Europeia, que tem de ter em conta o efeito base porque compara com 2021 onde o crescimento foi baixo". Ainda assim, tem uma forte contribuição do consumo interno e uma contribuição "fortíssima" da procura externa em particular serviços e em "primeiro lugar do turismo".



Sobre o turismo, um "setor extraordinário" que cresceu cerca de 60% em quatro anos até 2019, lembrou como em 2020 e 2021 "foi profundamente afetado pela pandemia, profundamente paralisado". "Em dois anos recuámos 24 anos ao nível das dormidas e 11 anos ao nível das receitas", e o que aconteceu em 2022 foi uma resposta "absolutamente extraordinária".



O ministro frisou que para um setor que é "profundamente específico", pode na verdade ser ele "um dos motores fulcrais" do desenvolvimento do país e "o que precisamos de fazer não é criticar o turismo, é usar o exemplo do turismo para formatar e desenvolver todos os outros setores da economia ", para criar condições macroeconómicas e instituições para que as empresas consigam criar riqueza. "Esse é o caminho e poderão contar sempre" com o Ministério da Economia, disse.



Costa e Silva lembrou ainda o atual desafio dos recursos humanos: "o nosso sonho é que nesta próxima década o país consiga crescer sustentavelmente do ponto de vista seu PIB potencial e essa sustentabilidade tem de vir primeiro de tudo do reforço da força produtiva do país" disse.



O ministro destacou também uma das questões que o "preocupa", a da capitalização das empresas portuguesas, defendendo a necessidade de um banco de fomento mais ativo e mais próximo do tecido empresarial. Mencionou também que no acordo de concertação social recentemente alcançado, o Governo procurou "acolher as propostas mais transversais" e no turismo foi alcançada "a reativação do programa Apoiar, que é muito importante".



Outro grande programa de promoção do destino turístico está também em vista, sendo que para Costa e Silva, Portugal "é hoje um dos destinos turísticos mais apreciados no mundo", mas "não podemos dormir sobre os louros alcançados", devendo o território e entidades diversificar a oferta com enoturismo, turismo de saúde, literário, arquitetónico, de natureza e dos oceanos. "Não vai haver futuro para as empresas que não apostem na sustentabilidade", frisou.





"Sustentabilidade, utopia ou sobrevivência?" é o tema do Congresso Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal - AHRESP, que congrega no Convento de São Francisco, em Coimbra, durante dois dias, mais de 60 oradores, duas sessões plenárias, 12 sessões paralelas e vários workshops.