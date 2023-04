Deco envia SMS semanais para controlar cabaz IVA zero do Governo

A Deco Proteste lança esta quinta-feira a campanha "Cabaz Controlado", que pretende monitorizar os preços dos alimentos e "garantir que a implementação do IVA zero se traduz numa efetiva redução dos preços ao consumidor", indica a organização de defesa dos direitos do consumidor, em comunicado."Para acompanhar a evolução dos preços dos alimentos com isenção de IVA, basta aceder a www.cabazcontrolado.pt e criar um cabaz virtual com os bens alimentares essenciais que habitualmente compram - entre os mais de 40 isentos de IVA. Personalizada a sua própria lista de compras receberão, semanalmente, as oscilações de preços dos produtos abrangidos pela medida IVA zero. Esta lista de produtos pode ser atualizada a qualquer momento", explica a Deco.É ainda possível "denunciar exemplos de produtos alimentares abrangidos pela medida, nos quais não se tenha verificado uma efetiva isenção do IVA, ou em caso de suspeita de aproveitamento", através do mesmo site."Desde o dia cinco de janeiro de 2022 que a Deco Proteste monitoriza, todas as semanas, o preço de 63 bens alimentares essenciais, como o leite, pão, ovos, hortícolas, frutas, leguminosas, carne, peixe e mercearias. Acreditamos que através desta nova ferramenta, totalmente gratuita, os portugueses podem ajudar-nos a garantir a efetiva implementação da medida do IVA zero’" afirma ainda Rita Rodrigues, diretora de comunicação e relações institucionais.