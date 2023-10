Dona da Cortefiel, Springfield e Women'secret pondera entrada em bolsa

A Tendam, dona das marcas Cortefiel, Springfield, Women'secret, admitiu, esta quinta-feira, a hipótese de entrar na bolsa, durante a apresentação dos resultados do primeiro semestre."A Tendam e os seus acionistas estão a avaliar possíveis alternativas estratégicas para levar a empresa à sua próxima fase de crescimento, incluindo a possibilidade de uma oferta pública das suas ações num mercado regulado", afirmou o presidente e conselheiro delegado do grupo têxtil, Jaume Miquel, num comunicado, citado pela imprensa espanhola.Uma opção que, de acordo com o Cinco Días, o CVC Capital Partners e o PAI Partners, os principais acionistas, têm vindo a sondar há já algum tempo. Os dois fundos entraram no capital do grupo espanhol em 2006, a par com o Permira, fundo de capital privado que saiu em 2018 quando a atual Cortefiel atravessava uma delicada situação financeira. Nessa altura, o CVC e o PAI reforçaram a sua posição na Tendam que, nos últimos anos, obteve lucros recorrentes e iniciou uma senda de crescimento das receitas.No início de 2022, segundo a mesma publicação, a Tendam fez um levantamento do mercado que a avaliou em 2.000 milhões de euros, mas o contexto, deteriorado pela guerra na Ucrânia, adiou a decisão.Segundo o jornal Expansión, os acionistas contrataram recentemente a Rothschild para tratar da assessoria financeiro, estando o CVC e o PAI a trabalhar também com o Citi na busca de alternativas, além da entrada em bolsa, como a venda a um grupo industrial ou a outros possíveis fundos interessados.Jaume Miquel diz que entre os fatores que levaram o grupo a reativar a possibilidade de entrar em bolsa figuram o "sólido desempenho operacional e financeiro do plano implementado durante os últimos anos", "a evolução consistente das vendas e rentabilidade" , assim como as "melhorias nas previsões de qualificação de crédito por parte das principais agências de 'rating'".A Tendam registou receitas de 606,2 milhões de euros no primeiro semestre do seu exercício fiscal, ou seja, entre 1 de março e 31 de agosto, o que significa um aumento de 5% em termos homólogos.O grupo Tendam alcançou receitas de 606,2 milhões de euros no primeiro semestre do seu exercício fiscal, de 1 de março a 31 de agosto de 2023.