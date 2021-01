Dona da Zara aumenta vendas online e acelera fecho de lojas em Espanha

Após o aumento das vendas online a nível global, a dona da Zara vai acelerar o plano de fecho de lojas físicas em Espanha, segundo o Expansion. Nos últimos 10 anos, a Inditex encerrou uma em cada quatro lojas triplicando o ritmo de encerramentos nos últimos cinco anos. Agora, prevê fechar mais 79 em Espanha até abril depois de ter visto as vendas online a disparar 75%.





Esta decisão surge em linha com o plano estratégico 2020-2022 apresentado em junho pelo presidente da empresa, Pablo Isla, focado na transformação digital da dona da Zara.





A empresa prevê investir mil milhões de euros para acelerar a atividade de vendas online e mais 1,7 mil milhões de euros para a atualização de uma plataforma integrada de lojas.





Segundo as metas traçadas no plano com horizonte até 2022, as vendas online deverão representar mais de 25% do total das receitas do Grupo em 2022, um valor que compara com os 19% alcançados em 2019.