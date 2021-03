Dona da Zara teve prejuízo de um milhão em Portugal no ano passado

A Inditex registou lucros líquidos de 1.106 milhões de euros no ano passado, uma quebra de 70% face a 2019, castigada pelo impacto da pandemia da covid-19. As receitas recuaram 28% para 20.402 milhões.A dona de marcas como a Zara, Bershka, Pull & Bear e Massimo Dutti, entre outras, fechou o exercício de 2020 com resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) de 1.401 milhões de euros.No mercado português, no entanto, o EBITDA foi negativo. O grupo espanhol sofreu prejuízos de um milhão de euros em Portugal, um dos nove mercados em que ficou no vermelho.Os países com piores resultados são Itália e Estados Unidos, ambos com um EBITDA negativo de 48 milhões de euros. Seguem-se o México e o Brasil, com perdas de 43 e 30 milhões de euros, respetivamente.Ainda no vermelho surgem Canadá (-9), Hungria (-2), Bélgica (-2), Austrália (-2) e Portugal.O mercado espanhol, com um EBITDA positivo de 640 milhões de euros, representou 46% do EBITDA total.