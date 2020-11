Dona do Minipreço recebe mais 500 milhões do maior acionista e fecha transformação na estrutura de capital

O Grupo DIA - Distribuidora Internacional de Alimentação anunciou esta segunda-feira o acordo alcançado com o seu acionista de referência LetterOne, DEA Finance e com os seus credores sindicados, que estabelece uma estrutura de capital a longo prazo para continuar a apoiar a implementação do plano de transformação de negócio da empresa.





A operação, que contou com o apoio unânime dos credores sindicados, incluindo o acionista de referência LetterOne, permite ao DIA reduzir o endividamento em 40%, e a eliminação de riscos de refinanciamento, anuncia o grupo em comunicado.





Além destas alterações, a DEA vai converter 500 milhões de euros de dívida em fundos próprios, com o acordo a prever a extensão do vencimento do empréstimo sindicado de 902 milhões de euros para dezembro de 2025 e extensão de 300 milhões de euros de bonos para junho de 2026.





"Este acordo transformador alinha todos os grupos de interesse financeiros chave para a DIA e proporciona ao Grupo uma base de capital sólida e estável que apoia a prossecução com êxito da nossa transformação de negócio", declara o presidente executivo do Grupo DIA, Stephan DuCharme, sobre o acordo.





A LetterOne já investiu mais de 1.100 milhões de euros desde junho de 2019, de acordo com o comunicado. O mesmo refere que durante 2020, o grupo teve um desempenho positivo em termos de vendas e em EBITDA ajustado. "Agora, vamos acelerar a segunda fase do plano de negócio e estou seguro que continuaremos a avançar em 2021 e nos anos seguintes", conclui o presidente.





A Distribuidora Internacional de Alimentação é uma rede de supermercados de proximidade, com mais de 6.200 lojas próprias e franquias em Espanha, Portugal, Brasil e Argentina. A DIA conta mais de 20 milhões de clientes, que serve com a ajuda de mais de 39.000 colaboradores em todo o mundo.