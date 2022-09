El Corte Inglés contrata mais de 500 colaboradores para o período do Natal

O El Corte Inglés vai voltar a reforçar as suas equipas no período mais significativo para as vendas: o Natal. Este ano, serão contratadas mais de 500 pessoas para diferentes cargos relacionados com vendas e atendimento ao cliente, anunciou esta quinta-feira a marca.



Os novos colaboradores vão ser integrados nas tarefas inerentes à atividade do comércio nas áreas de moda, acessórios, decoração e casa, electrónica, brinquedos, lazer, desporto, alimentação, além de serviços especiais para essas datas, como por exemplo, o embrulho de presentes.



A contratação inclui um período de formação para que o colaborador esteja apto a desenvolver o tipo de atividades que lhe são confiadas. Para além deste período de Natal, há ainda possibilidade de permanecerem em contratos futuros, "tal como tem acontecido em anos anteriores", adianta a cadeia.



As candidaturas já podem ser feitas através de um formulário disponível numa plataforma online.