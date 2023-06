Espanhola MCH compra AudiçãoActiva com 50 lojas em Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"Já não me imagino sem o meu aparelho auditivo. Faça como eu, escolha ouvir melhor com a AudiçãoActiva", repete António Sala, vezes sem conta, nas páginas de jornal e na televisão, ao serviço de uma das maiores fornecedoras de aparelhos auditivos em Portugal.

"Embaixador" desde 2021 da AudiçãoActiva, este nome histórico da rádio e da televisão portuguesas passa agora a publicitar as soluções auditivas de uma empresa que vai mudar de dono.

Leia Também Espanhola Acciona Energia quer controlar 100% da central solar da Amareleja

"Hoje [28 de Junho], a GN assinou um acordo para alienar a BelAudição, Unipessoal Lda. à MCH Private Equity", anunciou o grupo dinamarquês, que tinha adquirido a BelAudição no ano passado "para facilitar uma transição geracional".

Leia Também Espanhola Artá compra empresa de Espinho por 70 milhões

"A BelAudição é proprietária do retalhista líder em soluções de aparelhos auditivos em Portugal, a AudiçãoActiva, com cerca de 50 lojas de aparelhos auditivos e receitas de cerca de 35 milhões de euros em 2022, um crescimento de vendas de 24%", revela a GN.





A GN e a "private equity" espanhola MCH estimam que a transação deverá ficar concluída no terceiro trimestre deste ano.





"Estamos muito satisfeitos por ter encontrado um novo proprietário forte para a BelAudição, um retalhista de cuidados auditivos de alto desempenho com um impressionante histórico de crescimento", afirma Gitte Aabo, CEO da GN Hearing, garantindo que o grupo que lidera "continua totalmente comprometida com a BelAudição e com os utilizadores de aparelhos auditivos em Portugal como um fornecedor-chave de tecnologia líder em aparelhos auditivos".

Leia Também Espanhola DH2 vai investir 161 milhões em unidade de hidrogénio verde em Vila Velha de Ródão

"Juntamente com a presença e experiência local da MCH Private Equity, a BelAudição tem agora forte apoio para executar os seus ambiciosos planos de crescimento para o benefício de todas as partes. Além disso, esse desinvestimento também é um passo importante na execução do novo plano de capital da GN para fortalecer a estrutura de capital e continuar a impulsionar o crescimento e a inovação", explica Gitte Aabo.

Já para Andrés Peláez, senior partner da MCH, a aquisição da BelAudição "é um passo estratégico" da visão da "private equity" de "investir em promissoras empresas espanholas e portuguesas com potencial de crescimento".

"Esta aquisição reforça a posição da MCH no mercado e reafirma o nosso compromisso de apoiar o desenvolvimento de empresas em setores-chave", remata Peláez.





A Alantra é a consultora financeira da FN nesta transação, euquanto a Vieira de Almeida (VdA) e a Uría Menéndez-Proença de Carvalho (UMPC) atuam como assessores jurídicos da GN e da MCH, respectivamente.