Espanhola Acciona Energia quer controlar 100% da central solar da Amareleja

A Acciona Energía Internacional notificou no início deste mês a Autoridade da Concorrência sobre a sua intenção de assumir o controlo exclusivo da Amper Central Solar, através da aquisição dos restantes 34,4% da empresa à Diamond Generating Europe (DGE). Em causa está a compra da central solar da Amareleja, no Alentejo, que à data da sua entrada em operação (2008) era a maior do mundo.Esta notificação prévia sobre a operação de concentração de empresas foi apresentada a 7 de junho e produz efeitos desde 19 de junho, informou esta quarta-feira a AdC em comunicado.A espanhola Acciona, grupo empresarial que opera no desenvolvimento e gestão de projetos no domínio das fontes de energia renováveis, gestão de soluções de infraestruturas, projetos imobiliários, serviços urbanos e ambientais, planeia assim deter exclusivamente a portuguesa Amper, que se dedica à produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis, sendo dona e responsável pela operação de uma central solar fotovoltaica de aproximadamente 46 MWp, localizada na Amareleja (Moura).Neste momento, a Acciona detém já 65,6% da Amper (criada para gerir a central da Amareleja), podendo ficar com 100% da empresa com a operação agora em curso, e no caso de luz verde por parte da AdC. A Diamond Generating Europe detém uma posição minoritária neste ativo solar desde março de 2009. A central solar entrou em operação em 2008. Ocupa 250 hectares e é composta por 2520 painéis solares rotativos.Quanto à DGE, os projetos de geração de energia da empresa incluem um parque eólico offshore de 370 MW na Bélgica, dois parques eólicos offshore (680 MW e 129 MW) na Holanda, um parque eólico offshore de 950 MW no Reino Unido, parques eólicos onshore na França, ativos solares em Portugal, França, Espanha e Jordânia, e uma central energética na Jordânia.