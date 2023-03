Espanhola Santagloria entra em Portugal e estreia-se no Passeio dos Clérigos

A Foodbox – Lateral, plataforma espanhola de marcas de restauração, acaba de aterrar em Portugal, através da Areas, com a abertura de uma loja da insígnia Santagloria no Porto.

Assente numa oferta de "coffee & bakery", o novo espaço, com uma área de 400 metros quadrados, está localizada no centro histórico da Invicta - no Passeio dos Clérigos, a rua comercial nascida de um projeto de reabilitação da antiga Praça de Lisboa, junto à Torre dos Clérigos e da Lello, que é uma das livrarias mais famosas e bonitas do mundo.

Além de Espanha e Portugal, a Santagloria está também presente em Andorra, contado neste momento com um total de 123 estabelecimentos.

"A marca Santagloria converteu-se numa referência de padaria e pastelaria cosmopolita, com um design vanguardista e acolhedor baseado em madeiras naturais e espaços abertos", realça a Areas, em comunicado.

"Estamos muito felizes em acompanhar a Santagloria na sua expansão internacional e inaugurar o seu primeiro estabelecimento fora de Espanha, concretamente no Porto, em Portugal", afirma Sergio Rodríguez, CEO da Areas Iberia.

"Com esta abertura consolidamos conceitos que triunfam a nível local para outros países e esperamos que tenha o mesmo êxito que em Espanha", remata o gestor da Areas, grupo com sede mundial em Barcelona, que se apresenta como líder em restauração no mundo das viagens.

A Areas garante que gere atualmente 103 pontos de venda em aeroportos nacionais (Lisboa, Porto, Faro e Funchal), áreas de serviço e centro da cidade, e que emprega 850 colaboradores em Portugal.