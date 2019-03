Ex-ministra da Colômbia na administração da Jerónimo Martins

A ex-ministra dos Negócios Estrangeiros da Colômbia vai integrar a administração do grupo Jerónimo Martins no triénio 2019-2021. A proposta para os novos órgãos sociais, a aprovar na assembleia geral de 11 de abril, prevê um alargamento do conselho para 10 elementos.