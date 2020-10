Exportações de vinho devem aumentar 2,5% este ano

As vendas de vinho português ao estrangeiro estavam a crescer a bom ritmo no início do ano, até que a pandemia veio colocar um travão às exportações. No entanto, no mês de julho já se notaram sinais de recuperação, e as previsões para o conjunto do ano são relativamente otimistas, revela Frederico Falcão, presidente da ViniPortugal, ao Conversa Capital, o espaço de entrevista conjunto do Negócios e da Antena 1.



Não será possível alcançar os níveis de crescimento dos últimos 10 anos, que rondaram os 3,3%, mas Frederico Falcão antecipa uma subida de 2,5% das vendas ao estrangeiro.



O setor tem seguido uma estratégia que tem como meta alcançar os mil milhões de euros em exportações em 2023.





Frederico Falcão acredita que a meta é concretizável, mas que, para tal, será preciso crescer a um ritmo de 5,5% ao ano. Em 2021, o líder da ViniPortugal, que tomou posse em maio, espera crescer "muito mais".