Faturação com cartões superou valores pré-pandemia no primeiro fim de semana de saldos

No primeiro fim de semana de saldos, a faturação registada em loja ultrapassou os valores pré-pandemia, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pela Reduniq . A rede de aceitação de cartões aponta para um crescimento de 17% na faturação proveniente de cartões nacionais e estrangeiros, face ao registado em igual período de 2020.Entre os dias 15 e 16 de janeiro, a Reduniq indica que a faturação total com cartão registou um aumento de 8%, em comparação com o fim de semana anterior (de 8 e 9 de janeiro). O setor de atividade de moda foi o que registou o maior crescimento total, com um disparo de 78% face à semana anterior.Dentro do setor da moda, verificou-se um crescimento de 32% na faturação com cartões registados em artigos de desporto, 121% em pronto a vestir e 62% em sapatarias. As perfumarias registaram também um crescimento de 44%, face à semana anterior, enquanto a faturação registada com eletrodomésticos e tecnologia subiu 20% e a das papelarias, livrarias e tabaco aumentou 12%.Comparando com 2020 (ainda antes da pandemia), o setor dos eletrodomésticos e tecnologia foi o que registou o maior aumento (26% na faturação total). O setor da moda registou um crescimento total de 12% e as perfumarias subiu 7%. Por outro lado, a faturação das papelarias, livrarias e tabaco caiu 4%, face ao período homólogo.O Porto foi o distrito que registou a maior subida na faturação no fim de semana de arranque dos saldos, com um aumento de 24%, face aos valores pré-pandemia. Lisboa registou também uma variação positiva de 5%.O diretor da Reduniq, Tiago Oom, considera que, "apesar do atraso do início dos saldos em loja, os valores registados no fim-de-semana de arranque são animadores para o comércio e um sinal positivo de recuperação". "O crescimento da faturação poderá, no entanto, ser parcialmente justificado pela passagem de numerário para cartões, assim como o aumento da adesão dos retalhistas aos terminais de pagamento físicos", indica.