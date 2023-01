Fileira automóvel receia impacto de protecionismo dos EUA via Alemanha

É a mais recente “nuvem” no horizonte da indústria automóvel portuguesa – e europeia – depois das disrupções no fornecimento de componentes e do impacto da guerra na Ucrânia no normal funcionamento das fábricas produtoras de automóveis. O pacote protecionista adotado pelos Estados Unidos, concedendo avultados subsídios à produção local, ameaça vários setores industriais no Velho

...