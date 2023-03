Francesa “low-cost” GiFi escolhe Matosinhos para aterrar em Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Abre no dia 16 de março, no Matosinhos Retail Park, a primeira loja em Portugal da GiFi, cadeia francesa especializada na venda de produtos de baixo preço para o lar, decoração, lazer, produtos festivos e sazonais.





"Preços reduzidos o ano inteiro", promete a GiFi, empresa familiar fundada em 1981, que detém actualmente 600 lojas espalhadas por 17 países e emprega 6.700 pessoas, prevendo chegar aos 1.000 pontos de venda e 10.000 trabalhadores até 2027.

Leia Também Rival da Primark e Ikea chega a Portugal com 30 lojas

"À semelhança das outras lojas da marca, a loja de Matosinhos será composta por um sortido de produtos diferenciadores, composto por um conjunto de produtos que respondem à satisfação das necessidades dos clientes, preços atrativos sem intermediários, compromisso com a qualidade e uma variedade incomparável, em milhares de produtos, com novidades semana após semana", promete a GiFi, em comunicado enviado às redações, esta quinta-feira, 9 de março.

"O objetivo é os portugueses terem ao seu dispor um rol de Ideias Geniais ["claim" da marca], com preços ultracompetitivos e que, simultaneamente, vão ao encontro das suas necessidades pessoais, familiares e profissionais", afirma Franck Allard, diretor internacional da GiFi.





Afirmando-se como "uma marca pioneira no segmento de ‘smart discount’", afiança que o seu conceito "assenta numa gama de produtos contemporâneos, irreverentes, diferenciadores, que surpreendem o cliente, sempre com a premissa do melhor preço: 65% dos artigos GiFi não são superiores a cinco euros", garante Franck Allard.

De resto, conclui o mesmo responsável da multinacional francesa, "a GiFi mantém também uma relação de proximidade com a indústria nacional, e está já a trabalhar com fornecedores portugueses, numa estratégia de fortalecimento da sua cadeia de distribuição".





(Notícia atualizada às 15:12)