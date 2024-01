Invasão “low cost” dinamarquesa: Normal já tem 17 lojas em Portugal e vai abrir mais 6

Nascida na Dinamarca em 2023, quando abriu em Silkeborg a sua primeira loja, ao longo dos últimos 10 anos a Normal expandiu-se para a Noruega, Suécia, Países Baixos, França, Finlândia, Portugal e Espanha, contando atualmente com mais de 550 lojas.

Desde a sua chegada a Portugal, em outubro de 2022, com a abertura de uma loja no Alegro Sintra, a retalhista conhecida por vender produtos como maquilhagem e artigos de cuidados pessoais a preços reduzidos, rapidamente expandiu a sua presença no mercado luso, onde já opera 17 unidades, de Norte a sul do país.





Leia Também Rei holandês dos preços baixos com 2.300 lojas aterra em Portugal

Com muitos a apontarem-na como a principal rival da também dinamarquesa Flying Tiger, a Normal prossegue com a sua expansão em Portugal, anunciando agora que a sua próxima loja no nosso país será no GaiaShopping, com a abertura marcada para 1 de fevereiro.





"Ainda este inverno, vai inaugurar uma nova loja em Loulé, no MarShopping, e na primavera vai abrir em São João da Madeira, no Centro Comercial 8.ª Avenida", revela a Normal, em comunicado.

Leia Também Rei dos preços baixos de Israel chega ao Porto

"A cadeia de retalho dinamarquesa também revela que as próximas lojas Normal a abrir são nos centros comerciais Alameda Shop&Spot, no Porto, inauguração marcada ainda para a primavera; no Seixal, no RioSul Shopping; e em Santarém, no W Shopping", avança, rematando que "a Normal espera abrir várias lojas em Portugal nos próximos anos".