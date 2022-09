Governo quer que ASAE investigue ganhos das distribuidoras

O Governo quer que a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) investigue a existência de eventuais ganhos excessivos das empresas de distribuição em Portugal, avança o "Jornal Económico" desta sexta-feira.





De acordo com este meio, a medida surge no seguimento de várias queixas sobre as subidas dos preços praticados por várias cadeias de supermercados e outras retalhistas, sendo o objetivo averiguar se as empresas estão a aumentar os preços de forma especulativa.



Desde o início do conflito na Ucrânia, um cabaz de bens essenciais subiu cerca de 12,4%, para os 206,39€, de acordo com dados da Deco. Com as denúncias sobre preços praticados a acumular, o Governo decidiu intervir, sendo que a ASAE terá toda legitimidade para atuar podendo" ser investigada a eventual prática de um delito antieconómico de especulação", adianta um advogado ao JE.





Em causa pode estar, também, "a prática de concertação e alinhamento dos preços em alta por parte de agentes económicos entre si, o que pode ser investigado pela Autoridade da Concorrência e dar lugar à aplicação de coimas elevadas e à inibição de tais práticas", adianta o mesmo.





O jornal diz ainda que o setor da distribuição não será o único a passar pelo escrutínio, já que várias associações empresariais estão a pedir que as margens dos grossistas no setor da energia sejam também fiscalizadas de forma mais intensa.