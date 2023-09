Grupo austríaco XXXLutz compra rede de lojas da Conforama em Portugal e Espanha

O grupo austríaco XXXLutz, especializado em equipamentos domésticos e um dos maiores da Europa, anunciou esta sexta-feira que chegou a acordo para a compra da Conforama Iberia (Portugal e Espanha), sem ter avançado o valor da transação."A holding MW e a CAFS Invest, filiais do grupo austríaco XXXLutz chegaram a um acordo com o atual proprietário, o grupo Íbex, na sequência da reestruturação do grupo Steinhoff, para a aquisição da Conforama Iberia (Portugal e Espanha)", explica o grupo XXXLutz em comunicado, lembrando que o acordo está ainda sujeito à aprovação por parte das autoridades da concorrência.Com a operação de aquisição pelo grupo XXXLutz, a Conforama Iberia passa, assim, a ganhar um "novo impulso" ao nível do seu negócio nestes dois mercados.A empresa, que conta com 59 lojas entre Portugal e Espanha, diz entrar "numa nova etapa" com a "vontade de continuar a crescer e a consolidar a sua posição como um dos líderes no setor do mobiliário e da decoração".O grupo austríaco XXXLutz, que referem ser o segundo maior 'player' europeu de equipamentos domésticos e uma das principais empresas mundiais, já era desde 2020 'dono' da Conforama em França e na Suíça.A Conforama Iberia é "uma das principais empresas de equipamento para o lar em Portugal e Espanha", contando com uma rede de 46 estabelecimentos em Espanha e 13 em Portugal.A empresa emprega no mercado ibérico cerca de 2.300 pessoas.